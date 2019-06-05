В Переяславе похоронили убитого мальчика

Источник: Корреспондент.net

В городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области похоронили пятилетнего Кирилла Тлявова, который скончался от огнестрельного ранения. Утверждается, что на похороны мальчика собрались более ста человек, приехало много журналистов. Священник отслужил панихиду по погибшему.

В свою очередь ТСН сообщает, что для бабушки мальчика пришлось вызвать скорую. У женщины не выдержали нервы, и родителям погибшего Кирилла пришлось успокаивать ее словами и просьбами продержаться и попрощаться с малышом.