18.09.2020
В ПХГ закачали еще один рекордный млрд кубов газа
Источник: Корреспондент.net
В подземные хранилища закачан очередно миллиард кубометров газа - запасы достигли рекордных 27 млрд кубометров, свидетельствуют данные Укртрансгаза в пятницу, 18 сентября.
По состоянию на 17 сентября в ПХГ находилось 27,055 млрд куб. м. На данный момент украинские хранилища заполнены на 87,3% от их общей проектной емкости.
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