В полиции назвали число добровольцев в Золотом

Источник: Корреспондент.net

Из поселка Золотое Луганской области уехала большая часть ветеранов - остались только 10 человек. Об этом рассказал замглавы Национальной полиции Вадим Троян, передает hromadske.

Оставшиеся волонтеры-ветераны, говорит Троян, безоружны - оружие они вывезли в сопровождении полиции.

"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерскую дело, - пояснил он.

В полиции утверждают, что за последние двое суток в поселке внештатных ситуаций не возникало. Военные, пояснил Троян, выполняют свои задачи, Нацполиция - свои. В Золотом также находится взвод Нацгвардии - вместе с полицией охраняет общественный порядок.