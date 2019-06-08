В Польше считают, что ЕС будет сильнее с Украиной

Источник: Корреспондент.net

Польша поделится с Украиной опытом вступления в НАТО и Евросоюз, потому что вместе они сделают Европу сильнее. Об этом сказал глава Сената Польши Станислав Карчевский во время Х сессии Межпарламентской ассамблеи в Киеве.

По словам Карчевского, ЕС станет сильнее, когда Украина войдет в его состав.

"Мы будем строить более сильный Евросоюз. А более сильный ЕС – это союз с Украиной. Высокий уровень безопасности также связан с членством Украины в НАТО. В Польше в этом году мы празднуем наше 20-летие членства в НАТО и 15-летие членства в ЕС. И мы также гарантированно готовы делиться с вами нашим опытом, связанным с вступлением в эти организации", – сказал Карчевский.

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис добавил, что главы парламентов Украины, Литвы и Польши обсудили шаги, которые должна сделать Украина для того, чтобы получить членство в Евросоюзе.

"Мы обсудили, какие шаги должна сделать Украина и другие страны с целью получения Украиной членства в ЕС", – заявил Пранцкетис.