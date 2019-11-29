В Полтаве депутаты подрались из-за рынка земли

Источник: Корреспондент.net

В Полтаве на сессии областного совета произошла потасовка между депутатами.

Так, конфликт между депутатами начался в ходе формирования повестки дня, в которой планировалось согласовать обращение к президенту Владимиру Зеленскому о недопустимости открытия рынка земли.

Депутат Полтавского облсовета Ирина Степаненко высказалась против предложенного регламента, ее поддержали ряд коллег, в то же время у председателя облсовета Александра Беленького также нашлась поддержка. Депутат Полтавского облсовета Руслан Ляшко напал на одного из коллег с кулаками.

Также противники принятия регламента обратили внимание, что система голосования Рада в облсовете еще не прошла сертификацию.

Спустя 20 минут депутатам удалось согласовать обращение к президенту, спикеру Рады и премьер-министру.

Председатель Александр Беленький в конце заседания заявил, что подаст заявления правоохранителям о блокировании работы совета.