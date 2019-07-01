01.07.2019
В Полтаве машина на ходу провалилась под асфальт
Источник: Корреспондент.net
В Полтаве автомобиль провалился под асфальт.
"Сегодня, около 7:30 в полицию поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что во время движения по первому ряду гаражного кооператива автомобиль ВАЗ 2106 в микрорайоне Сады провалился под асфальт", - сказано в сообщении полиции.
Водитель транспортного средства не пострадал. Указанный факт зарегистрирован в Полтавском отделении полиции. Продолжается проверка, устанавливаются обстоятельства события.
Полиция поделилась фотографией с места происшествия - на снимке видно машину в яме, заполненной водой.
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