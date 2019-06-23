В Праге более 250 тысяч митингуют против власти

Источник: Корреспондент.net

В воскресенье, 23 июня, в Праге прошла крупнейшая за несколько десятилетий антиправительственная акция протеста, сообщает Радио Прага.

Больше 250 тысяч протестующих собрались в районе Летенского поля, они требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша.