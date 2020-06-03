В психбольнице Волыни уже пять жертв коронавируса

Источник: Корреспондент.net

В Киверцевском районе Волынской области, в психиатрической больнице поселка Олык разрастается вспышка коронавируса. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила главный санитарный врач региона Наталия Янко.

По состоянию на среду, 3 июня, там уже подтвердили 74 случая инфицирования.

"Среди инфицированных – пять летальных случаев, один за последние сутки. Болезнь выявлена у 24 медиков и 50 пациентов учреждения", – сказала санврач.

Трое медицинских работников госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

По словам Янко, коронавирусная инфекция зафиксирована в трех отделениях из восьми, которые размещены в одном корпусе. В другом корпусе заболевших COVID-19 нет.