13.09.2019
В работе ПриватБанка произошел серьезный сбой
Источник: Корреспондент.net
Украинцы в пятницу, 13 сентября, сообщают о массовых сбоях в работе ПриватБанка. К банкоматам выстроились большие очереди, а в магазинах кое-где невозможно рассчитаться картой.
Сейчас на горячей линии финучреждения сообщают, что могут возникать трудности с платежами в Приват24, оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.
В Приватбанке не называют причину проблемы, впрочем, обещают, что все исправят уже скоро - в 19:30-20:00. Пока что рекомендуется не пытаться проводить неудачные операции повторно и ждать устранения неисправностей.
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