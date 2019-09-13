В работе ПриватБанка произошел серьезный сбой

Источник: Корреспондент.net

Украинцы в пятницу, 13 сентября, сообщают о массовых сбоях в работе ПриватБанка. К банкоматам выстроились большие очереди, а в магазинах кое-где невозможно рассчитаться картой.

Сейчас на горячей линии финучреждения сообщают, что могут возникать трудности с платежами в Приват24, оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.

В Приватбанке не называют причину проблемы, впрочем, обещают, что все исправят уже скоро - в 19:30-20:00. Пока что рекомендуется не пытаться проводить неудачные операции повторно и ждать устранения неисправностей.