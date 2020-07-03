В Раде депутаты поссорились с Разумковым

Источник: Корреспондент.net

В Верховной раде сегодня при рассмотрении законопроекта о вступлении детей из неподконтрольных территорий в учебные заведения без ВНО возникла перепалка нардепов с главой парламента

Нардеп от ЕС Ирина Геращенко отметила, что дети воинов-ветеранов и погибших в АТО не имеют таких льгот. Нардеп от Слуги народа призвал фракцию ЕС дать возможность детям поступать в учебные заведения Украины.

После этого депутаты ЕС заблокировали трибуну парламента. Возникла перепалка со спикером парламента Разумковым.

В результате законопроект поддержали 310 народных депутатов. 226 голосов отдали нардепы Слуги народа.