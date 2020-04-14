В Раде назвали новую дату внеочередного заседания

Источник: Корреспондент.net

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 16 апреля, заявляет Слуга народа Александр Качура.

"Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра, 16 апреля на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама", - написал он в телеграмм.

Ранее ожидалось, что заседание состоится 15 апреля, но его отменили.

Ожидается, что на нем рассмотрят изменения в реламент парламента, которые позволят голосовать за поправки к законопроекту о банках целыми разделами.