В Раде назвали сроки принятия бюджета-2021

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада намерена принять проект госбюджета на 2021 год не позднее 1 декабря. Об этом во вторник, 15 сентября, в эфире 112 Украина заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Это должно быть не позднее 1 декабря. По закону всегда 20 ноября, но всегда была задержка. Для нас, чтобы не было бюджетной ночи, 1 декабря – это дедлайн", - сказал он.