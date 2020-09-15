15.09.2020
В Раде назвали сроки принятия бюджета-2021
Источник: Корреспондент.net
Верховная Рада намерена принять проект госбюджета на 2021 год не позднее 1 декабря. Об этом во вторник, 15 сентября, в эфире 112 Украина заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
"Это должно быть не позднее 1 декабря. По закону всегда 20 ноября, но всегда была задержка. Для нас, чтобы не было бюджетной ночи, 1 декабря – это дедлайн", - сказал он.
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