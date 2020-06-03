03.06.2020
В Раде отвергают новые условия МВФ
Источник: Корреспондент.net
Условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе для Украины являются неприемлемыми. Об этом заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24.
"Есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом", - сказал он.
По словам Арахамии, вероятность достичь компромисса с представителями МВФ по новому кредиту невелика. "Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - заявил он.
Арахамия уточнил, что это не касается программы stand by, по которой МВФ уже согласился выделить деньги.
"Ничего не затягивается. В чем есть двузначность толкования. Есть программа stand by - это кредит, на который уже нет никаких условий. Первый транш - я думаю, уже на следующей неделе он должен быть", - пояснил он.
Как сообщалось, ранее премьер Денис Шмыгаль перечислил требования МВФ для Украины в качестве условия для кредитования. Фонд требует прозрачности в работе госбанков и госпредприятий, продуктивности Антимонопольного комитета, а также реформы таможни и налоговой службы.
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