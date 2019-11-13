13.11.2019
В Раде ожидают затяжное рассмотрение бюджета-2020
Источник: Корреспондент.net
Рассмотрение проекта госбюджета на 2020 год во втором чтении может продлиться до двух часов ночи, считает глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Об этом он сказал в среду, 13 ноября, в кулуарах Верховной Рады.
"Бюджет мы запланировали на всякий случай два дня ... Прогнозирую, что завтра мы его будем рассматривать до двух ночи", - сказал нардеп.
В то же время он предположил, что кроме проекта госбюджета, в четверг Рада сможет рассмотреть еще два законопроекта, один из которых - "об аукционах по земле, который надо также принимать".
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