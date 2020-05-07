В Раде подсчитали заболевших COVID-19 нардепов

Экспериментальную вакцину сейчас тестируют на людях в Германии и США. К концу 2020 года доступными могут быть уже миллионы доз.

Вакцина от COVID может появиться уже к концу года

За 2019 было проверено 602 объекта. При аудитах проверили средств на 763 млрд грн, а сумма нарушений и недостач составила почти 50 млрд.

За четыре месяца текущего года экспорт упал на 2%, а импорт - на 8%. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне $778 млн.

Глава концерна зарабатывает 5,5 тысяч гривен, а его заместители "чистыми" от 140 до 211 тысяч.

Новая вспышка в Лавре, смертность в Украине не превышает прошлые годы, порабощение вакцинами Билли Гейтса, Россия вышла на пятое место.

"У нас 424, и 11 подтвержденных положительно, заболевших. Уже большинство из них, слава Богу, дома, они выздоровели", - сказал Шуфрич.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2019 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей