В Раде рассмотрели треть правок к закону о банках

Источник: Корреспондент.net

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду, 22 апреля, рассмотрел почти 6 из более 16 тысяч поправок к банковскому закону. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция Голос) в Facebook.

"Итак с 10:00 утра наш Комитет работал над поправками в закон о банках. За этот день прошли уже 34% от всех правок. Остановились на 5718 из 16586. Завтра в 10:00 продолжим эту замечательную работу", - написал депутат.