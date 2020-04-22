22.04.2020
В Раде рассмотрели треть правок к закону о банках
Источник: Корреспондент.net
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду, 22 апреля, рассмотрел почти 6 из более 16 тысяч поправок к банковскому закону. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция Голос) в Facebook.
"Итак с 10:00 утра наш Комитет работал над поправками в закон о банках. За этот день прошли уже 34% от всех правок. Остановились на 5718 из 16586. Завтра в 10:00 продолжим эту замечательную работу", - написал депутат.
Новости раздела
Украина
22.04.2020
Украина покупает газ по 100 долларов
В марте закупочная цена газа для Украине еще составляла более 150 долларов, но в апреле упала ниже 100.
Украина
22.04.2020
В Раде рассмотрели треть правок к закону о банках
Комитет Верховной Рады рассмотрел 5 718 поправок из более 16,5 тысяч к "антиколомойскому" законопроекту.
Украина
22.04.2020
Заробитчане перевели в Украину рекордную сумму
Деньги трудовых мигрантов составляют 10% ВВП Украины, однако, из-за пандемии сумма переводов сократится более, чем на четверть.
Украина
22.04.2020
Германия даст Украине €25 млн для переселенцев
Средства предназначены на строительство жилья. Кабмин после изменений в госбюджет также сохранил 20 млн грн на жилье для внутренних переселенцев.
Украина
22.04.2020
Украина в ТКГ занялась контролем над госграницей
Киев инициировал создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. В состав группы также войдут пограничники и таможенники России.
Украина
22.04.2020
Концерн Укроборонпром ликвидируют
Государственную структуру реформируют, в результате чего появятся несколько отраслевых корпораций, а сам концерн ликвидируют.
Украина
21.04.2020
В Ровенской области 12 новых случаев COVID-19 за день
Наибольшее число зараженных выявили в областном центре. Всего в области уже зарегистрировано 353 случая заболевания COVID-19.
Украина
21.04.2020
Кабмин распределил 190 миллионов евро Евросоюза
Завтра состоится заседание Совета ЕС, на котором оценят политику в отношении восточных соседей в свете пандемии коронавируса.
Украина
21.04.2020
Почаев закрыли на въезд, в лавре объявили карантин
Из-за массовых случаев коронавируса Почаевскую лавру объявили карантинной зоной. Также в соседней Хмельницкой области женский монастырь УПЦ МП закрыли на карантин.
Украина
21.04.2020
Из-за толп на Пасху карантин могут не ослабить
Пасхальные богослужения с большим количеством верующих поставили под угрозу ослабление карантина, заявили в Кабмине.
Украина
21.04.2020
Кабмин готовит специальный порядок работы рынков
Правительство хочет предоставить фермерам возможность реализовать свою продукцию без нарушений карантина.