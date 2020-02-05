В Раде созывают заседание комитета из-за 1+1

Источник: Корреспондент.net

Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что обыски в помещении телеканала 1+1 являются возмутительной историей и опасным прецедентом.

В связи с этим в ближайшее время он намерен созвать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Очевидно, что это очень опасный прецедент. Мы будем созывать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, вызвать правоохранителей, руководство СБУ. Для того, чтобы они объяснили – почему дело, в котором журналисты не принимали никакого участия, стало основанием для того, чтобы обыск осуществляли в помещении журналистов и еще и изымали их средства труда", - прокомментировал он.

Также сотрудники телеканала сообщили, что во время обысков в офисе правоохранители изъяли два старые системные блоки и флешку со свадебными фото.

"Ничего не нашли, искали спецсредства, на которые записывали Гончарука. Изъяли два старые системные блоки и флешку со свадебными фото", - рассказали сотрудники.

По их словам, в офисе 1 + 1 изъяли гораздо меньше, чем дома у журналистов.

"В Куксина, у Данько происходили обыски. У них изъяли личные вещи - лэптопы, флешки, компьютеры, планшеты (у Данько - ред.). Они еще искали Низовцева, он в постановлении суда, но он уже три года не работает на телеканале", - рассказали журналисты.