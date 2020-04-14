В Раде "справились" с правками к закону о банках

Источник: Корреспондент.net

Подкомитет Верховной Рады по вопросам банковской деятельности на заседании во вторник, 14 апреля, разбил более 16,5 тысяч поправок к законопроекту о банках на 63 абзаца. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Facebook.

"Состоялось заседание подкомитета по вопросам банковской деятельности по законопроекту о банках 2571-д. Если коротко, то рассматривали только порядок обсуждения законопроекта далее. Решили, что 16585 правок (последние данные по сводной таблицей) не имеет смысла рассматривать отдельно, ведь многие из них противоречат друг другу. Поэтому, согласно Регламенту, будем выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта (таких 63) и голосовать их", - сообщил нардеп.

По его оценкам, такая процедура может длиться 21 час.

Следующее заседание комитета планируют провести 21 апреля, а на следующий день возможно решение по второму чтению законопроекта.