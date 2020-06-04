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04.06.2020

В Раде требуют обнародовать меморандум с МВФ

Источник: Корреспондент.net

Правительство должно обнародовать новый меморандум с МВФ, заявил в четверг, 4 июня,  председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он считает, что информация о меморандуме в СМИ не соответствует действительности.

"Я уверен, что Кабмин должен продемонстрировать меморандум, который будет подписан с МВФ. Я не являюсь частью переговорной группы… Будет правильно, когда люди, которые непосредственно участвуют в этом процессе, будут его комментировать. Пункты, которые там отражены, будут служить интересам Украины… Хотелось бы увидеть документ", - сказал Разумков.

Также он прокомментировал отправку на доработку программы деятельности Кабмина.

"Если программа отклоняется, то это не является основанием для прекращения полномочий действующего правительства. Это только означает, что в течение года они не смогут внести новую программу действий правительства, и у них нет так называемого иммунитета на год", - отметил Разумков.

При этом второй раз отправить программу на доработку невозможно. "Она отправляется только раз, дальше она должна быть либо одобрена либо отклонена", - пояснил он.

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