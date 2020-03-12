В Раде усилили меры по предупреждению коронавируса

Источник: Корреспондент.net

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни". Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.

Как отмечается, до 3 апреля будет ограничено допуск к административным зданиям, сооружений и служебных помещений ВР всех лиц, кроме народных депутатов, работников Аппарата ВР, помощников-консультантов нардепов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе.

Кроме того, до 3 апреля приостановили личный прием граждан народными депутатами в административных зданиях Верховной рады.

Отметим, что число людей, болеющих в Украине Covid-19, возросло до трех. Один случай выявили в Житомирской области и еще один - в Черновицкой.