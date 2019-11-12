В Раде зафиксирован новый случай кнопкодавства

Источник: Корреспондент.net

На заседании Верховной Рады во вторник, 12 ноября, нардепа из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Василия Нимченко уличили в кнопкодавстве.

Сообщается, что Нимченко нажал на две кнопки "за" во время голосования за основу законопроекта №2299 по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования.

В ЧЕСНО отмечают, что этот депутат является соавтором законопроекту 1127 об уголовной ответственности депутатов за кнопкодавства. В частности, речь идет о лишении свободы на срок до 2 лет за повторное неперсонального голосования.

При этом во время голосования за данный законопроект 24 из 44 парламентариев ОПЗЖ воздержались, а "за" проголосовали только пятеро членов этой фракции: Нимченко, Тарас Козак, Николай Скорик, Вадим Столар и Нестор Шуфрич.