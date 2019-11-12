12.11.2019
В Раде зафиксирован новый случай кнопкодавства
Источник: Корреспондент.net
На заседании Верховной Рады во вторник, 12 ноября, нардепа из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Василия Нимченко уличили в кнопкодавстве.
Сообщается, что Нимченко нажал на две кнопки "за" во время голосования за основу законопроекта №2299 по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования.
В ЧЕСНО отмечают, что этот депутат является соавтором законопроекту 1127 об уголовной ответственности депутатов за кнопкодавства. В частности, речь идет о лишении свободы на срок до 2 лет за повторное неперсонального голосования.
При этом во время голосования за данный законопроект 24 из 44 парламентариев ОПЗЖ воздержались, а "за" проголосовали только пятеро членов этой фракции: Нимченко, Тарас Козак, Николай Скорик, Вадим Столар и Нестор Шуфрич.
По информации движения, для Нимченко это уже не первое кнопкодавство: нардеп не реже одного раза нарушил процедуру личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва.
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