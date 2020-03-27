Найти

27.03.2020

В Радомышле новый случай заражения

Источник: Корреспондент.net

В Житомирской области коронавирус выявили у человека, который находился в контакте с умершей 71-летней женщиной из Радомышля. Об этом вечером в пятницу, 27 марта, сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко на странице в Facebook.

"От Житомирского областного лабораторного центра получены новые результаты ПЦР-анализа от 10 больных по области. Из-за стремительного распространения болезни вынужден сообщить, что новый, пятый случай в Житомирской области обнаружен у женщины, находившейся в контакте с умершей 71-летней женщиной", - написал Бунечко.

Он также сообщил что лабораторный центр повторно проверит результаты у двух больных в Радомышле, а у троих результат отрицательный.

"В дополнение есть и хорошие новости: подозрение на COVID-19 не подтвердилось у двух больных из Житомира, одного из Черняхова и двух из Бердичева", - отметил Бунечко.

Новости раздела
Украина
27.03.2020
В Ивано-Франковске 10 случаев COVID-19 у больных пневмонией
Пятеро заболевших находятся в критическом состоянии. Предварительное тестирование показало у них наличие коронавируса.
Украина
27.03.2020
На Полтавщине впервые обнаружили коронавирус
Коронавирус нашли у 75-летней женщины с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время она за границу не выезжала.
Украина
27.03.2020
В Хмельницком первый случай коронавируса
Первый лабораторно подтвержденный случай зафиксировали в Хмельницком. В то же время пять подозрений, который существовали ранее, не подтвердились.
Украина
27.03.2020
В Радомышле новый случай заражения
COVID-19 обнаружили у женщины, которая ранее контактировала с первой жертвой коронавируса в Украине.
Украина
27.03.2020
Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч
Глава государства рассказал о договоренности с отелями, в которые, в случае необходимости, будут помещены вернувшиеся из-за границы украинцы.
Украина
27.03.2020
Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады
Приоритетные законопроекты, которые рассмотрит парламент, – связаны с мерами по борьбе с коронавирусом, объяснил глава государства.
Украина
27.03.2020
В Виннице COVID-19 нашли у врача онкодиспансера
В Виннице COVID-19 нашли у врача онкодиспансера
Украина
27.03.2020
Зеленский рассказал о договоренностях с МВФ
От Украины требуют принятия закона о банках и о рынке земли. Первый быстрый транш ожидается в течение двух недель.
Украина
26.03.2020
Зеленский заявил об ужесточении мер на время ЧС
Власть оказалась перед трудным выбором между гражданам, которые находятся за пределами Украины и безопасностью 40 млн человек внутри страны, отметил глава государства.
Украина
26.03.2020
Зеленский встретился с главами фракций
Во время встречи обсуждалось предстоящее внеочередное заседание парламента и инициативы по защите экономики от кризиса.
Украина
26.03.2020
В трех областях выявили новые случаи COVID-19
В Тернопольской области зафиксировали 11 новых случаев, в Житомирской - 2 и сразу 5 в Черновицкой. Также о 7 случаях сообщали в Киеве.
Украина
26.03.2020
Количество заболевших в мире превысило полмиллиона
Количество летальных исходов по всему миру уже более 23 тысяч, однако, большинство заболевших переносят коронавирус в легкой форме.
Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч | В Хмельницком первый случай коронавируса