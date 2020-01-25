В Раду подали законопроект о "перекройке" страны
Источник: Корреспондент.net
Кабинет министров Украины внес в парламент законопроект №2804 Об основах административно-территориального устройства Украины. Это следует из информации на сайте Верховной Рады.
На данный момент текст документа отсутствует на сайте парламента. Сам законопроект был зарегистрирован в Раде 24 января.
Напомним, 27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект, определяющий основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов.
В частности, в проект закона Об основах административно-территориального устройства Украины вводятся понятия административно-территориального устройства Украины, административно-территориальной единицы, населенного пункта и другие.
Также в документе предлагается установить принципы, на которых строится административно-территориальное устройство, органы, в полномочия которых входит рассмотрение и решение вопросов административно-территориального устройства, порядок образования и ликвидации административно-территориальных единиц, установление и изменение их границ, отнесение населенных пунктов к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование населенных пунктов, административно-территориальных единиц.