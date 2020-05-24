В реке на Одесчине выловили тела пограничников

Источник: Корреспондент.net

В Одесской области во время рыбалки затонул автомобиль, в результате инцидента погибли люди, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

К правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что во время рыбалки с двумя приятелями его автомобиль затонул. Товарищи были внутри транспортного средства.

"После отдыха, ближе к ночи, он остался на берегу следить за удилищами, а товарищи пошли в машину спать, когда вдруг кто-то из них завел машину и она поехала прямо в воду", - рассказали в полиции.

Отмечается, что водолазы достали из воды тела двух погибших.

Местное издание Думская со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе Украины сообщило, что жертвами трагедии стали пограничники.

Полиция начала расследование по факту нарушения правил эксплуатации транспорта - часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.