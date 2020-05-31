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31.05.2020

В РФ число заболевших COVID-19 превысило 400 тысяч

Источник: Корреспондент.net

В России за минувшие сутки зарегистрировано 9 268 новых заболевших COVID-19. Их общее число с начала пандемии достигло 405 843, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 31 мая.

РФ остается на третьем месте в мире по числу инфицированных, уступая лишь США (1,77 млн) и Бразилии (498 тыс.).

Заражения коронавирусом фиксируются по всей России, но больше всего в Москве – 2595 новых заболевших за сутки. Всего в столице РФ 180 791 инфицированный.

В Московской области 757 новых выявленных случаев, в Петербурге – 369, в Нижегородской области – 301, в Свердловской области – 265, в Ростовской области – 178.

Также за сутки в РФ скончались 138 больных коронавирусом, из них в Москве – 69. Общее число жертв заболевания выросло до 4 693. Выздоровели за весь период пандемии почти 172 тысячи россиян, за последние сутки – 4414 пациентов.

Общее количество активных случаев в России (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 229 267. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

При этом коэффициент распространения коронавируса в РФ сегодня оказался на максимальном за последние 17 дней уровне – впервые с 14 мая он вновь превысил единицу и составил 1,01.

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