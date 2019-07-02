В РФ из-за пожара погибли 14 моряков-подводников

Источник: Корреспондент.net

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ во вторник, 2 июля.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очаг возгорания был ликвидирован командой аппарата.

На данный момент глубоководный научно-исследовательский аппарат находится в Североморске.

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - сообщили в Минобороны.

При этом не сообщается, сколько было человек на аппарате во время пожара.