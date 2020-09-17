В РФ назвали Данию лоббистом США по Nord Stream-2

Источник: Корреспондент.net

В Москве прокомментировали предложение властей Дании провести новую дискуссию по Северному потоку-2. Как пишет Интерфакс в четервег, 17 сентября, представитель МИД РФ Мария Захароваи назвала такую инициативу лоббированием планов США по срыву проекта.

"Это очередная попытка датских властей воспрепятствовать сооружению Северного потока-2", - заявила она.

Дипломат подчеркнула, что Датское энергетическое агентство "не поддержало новые идеи политического руководства, заявив о невозможности отзыва своего согласования".

По ее словам, у проекта есть все необходимые разрешения, чтобы его строительство завершилось.

"Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция. Вашингтон напористо продвигает свой СПГ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и их потребителям... А Дания, используя разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов", - заявила Захарова.

"Подобная неконструктивная линия Копенгагена может негативным образом отразиться на общей атмосфере двусторонних отношений", - добавила она.