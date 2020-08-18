Найти

18.08.2020

В РФ не видят сдвигов в ядерных переговорах с США

Источник: Корреспондент.net

Переговоры с США о продлении соглашения по ядерному оружию стали менее контрпродуктивными, но особых сдвигов пока нет. Об этом по итогам встрече в Вене во вторник, 18 августа, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

"Переговоры прошли весьма интенсивно и энергично. Уходили на глубину во многих аспектах. Профессиональные дискуссии обращают на себя внимание уровень погружения в материю. Этому способствовало то, что и американская, и российская сторона были представлены на этих консультациях солидными делегациями, которые включали представителей всех профильных ведомств", - сказал он.

Рябков отметил "все более деловой характер ведущихся обсуждений, все меньше контрпродуктивной риторики". 

"Наш вывод из этих обсуждений - опцию продления договора США для себя не закрывают, но фиксировать договоренность на этот счет они по-прежнему не готовы. Оставляют варианты своих дальнейших действий, пытаются сформировать некий набор вопросов, по которым они ждут, что мы двинемся навстречу их требованиям, и, по большому счету, уходят от ответа на прямой и логичный вопрос, готовы ли они продлить договор без предварительных условий", - сообщил Рябков.

По его словам, нынешние консультации не изменили данное положение. "Пока у нас нет оснований говорить о том, что в позиции американской стороны произошел сдвиг в направлении безусловного, не обставленного никаким условиями, решения в пользу продления [договора]", - добавил замминистра.

Также он сообщил, что США по-прежнему выступают за участие Китая в переговора.

Даты дальнейших переговоров пока не определены.

Новости раздела
Мир
19.08.2020
Мятежники в Мали объяснили захват власти
Мятежные военные в телеобращении к согражданам заявили, что заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны.
Мир
19.08.2020
Координационный совет Беларуси начал работу
На первом заседании Координационный совет избрал президиум и начал обсуждение проекта по решению ситуации в стране.
Мир
19.08.2020
ВТО: Мировая торговля обновила антирекорд
Причиной падения объемов мировой торговли является карантин, объявленный почти во всех странах мира из-за эпидемии коронавируса, отмечают в ВТО.
Мир
19.08.2020
ЦИК Беларуси назвал сроки инаугурации Лукашенко
Обычно инаугурация проходит через месяц после оглашения результатов выборов, но в этот раз может затянуться.
Мир
19.08.2020
На 102-ом году жизни умер Борис Патон
У умершего ученого фактически нет родственников, поэтому его похоронами займется государство.
Мир
18.08.2020
В РФ не видят сдвигов в ядерных переговорах с США
США не отказываются от возможности продления соглашения, но утвердить новые условия пока не готовы, говорят в МИД РФ.
Мир
18.08.2020
Путин рассказал Лукашенко о переговорах с ЕС
Российский президент сегодня обсудил события в Беларуси с Меркель, Макроном и Мишелем. О результатах рассказал Лукашенко.
Мир
17.08.2020
В НАТО ответили на обвинения Лукашенко
Альянс не стягивает свои войска к белорусской границе, как об этом ранее заявляли в Минске, утверждает генсек НАТО.
Мир
17.08.2020
Трамп впервые прокомментировал события в Беларуси
Американский президент охарактеризовал ситуацию в Беларуси как "ужасную" и отметил, что Вашингтон следит за событиями.
Мир
17.08.2020
ЦИК Беларуси не нашел причин не признавать выборы
Все оппоненты Лукашенко подали жалобы на результаты выборов, но в ЦИК оснований признавать их недействительными не увидели.
Мир
17.08.2020
Сформирован совет по передаче власти в Беларуси
В Координационный совет по трансферу власти предварительно включили 36 человек. Он будет расширяться.
Мир
16.08.2020
Лукашенко и Путин созвонились дважды за выходные
Состоялся второй разговор между президентами соседних государств. Россия подтвердила готовность оказать содействие Беларуси в разрешении проблем и совместно реагировать на внешние угрозы.
Путин рассказал Лукашенко о переговорах с ЕС | На 102-ом году жизни умер Борис Патон