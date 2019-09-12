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12.09.2019

В РФ оценили влияние суда по OPAL на переговоры

Источник: Корреспондент.net

Решение Европейского суда по газопроводу OPAL скажется на газовых переговорах между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Об этом в четверг, 12 сентября, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я думаю, конечно, с точки зрения переговоров эта ситуация будет учитываться, потому что это, на мой взгляд, такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа и поставок газа. Но я напомню, что это решение было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией Газпром - это решение было юридически выверенное, согласованное с юридическими службами Еврокомиссии, поэтому нам также необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами самой Еврокомиссии", - сказал Новак.

По его словам, Россия отреагирует на решение суда по газопроводу OPAL после получения заключения юристов. 

Отвечая на вопрос, каким может быть влияние решения суда на рынок газа и на цены для европейских потребителей, он отметил, что это зависит как от ситуации на самом рынке, так и от последующих за решением юридических действий участников.

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