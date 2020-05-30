Найти

30.05.2020

В РФ отрицают незаконность поставок банкнот Ливии

Источник: Корреспондент.net

Российская госкомпания Гознак отрицает незаконные поставки банкнот в Ливию.

Как говорится в заявлении компании в субботу, 30 мая, таможня Мальты в 2019 году задержала груз с банкнотами Центробанка Ливии, нарушив нормы международного права. 

Гознак утверждает, что изготовленные банкноты являются модифицированной серией предыдущих банкнот, и имеют визуальные отличия по сравнению с ними.

"Образцы этих банкнот были утверждены представителями Центрального банка Ливии в установленном порядке, вследствие чего применение термина "фальшивый" по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным", - говорится в заявлении.

Также утверждается, что Гознак и Центральный банк Ливии неоднократно пытались добиться объяснений Мальты по поводу задержания груза с банкнотами, но разъяснений не получили.

"Таможенные органы Мальты в течение нескольких месяцев не предоставляли никаких разъяснений по поводу задержания партии банкнот, и только в мае 2020 года отреагировали заявлением, содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО Гознак и Центрального Банка Ливии", - говорится в сообщении.

В компании заявляют, что Экспертная комиссия по вопросам Ливии при Совете безопасности ООН не нашла нарушений санкций в поставке банкнот Ливии. "Что, в свою очередь, было отражено в отчете Экспертной комиссии в декабре 2019 года", - указывает Гознак.

Новости раздела
Мир
30.05.2020
В РФ отрицают незаконность поставок банкнот Ливии
Компания-производитель конфискованных банкнот утверждает, что в ООН не нашли нарушений санкций в поставке денег Ливии.
Мир
30.05.2020
Евросоюз обратился к США из-за решения по ВОЗ
Руководство Евросоюза продолжат поддерживать организацию и призывают Вашингтон передумать.
Мир
30.05.2020
Число больных коронавирусом в мире превысило 6 млн
Количество инфицированных в мире удвоилось за месяц. Выздоровели уже более 2,7 миллиона человек.
Мир
28.05.2020
Кокаин в кризис. Наркотрафик процветает в карантин
Картели в Южной Америке распродают запасы, сделанные до карантина, и строят новые маршруты на свои основные рынки — Европу и США.
Мир
26.05.2020
Российские нефтяники потеряли $420 млн на экспорте в Китай
Цена российской нефти для зарубежных поставок в апреле стала отрицательной, ситуацией воспользовались импортеры из КНР.
Мир
26.05.2020
СМИ назвали "единственный способ" остановить СП-2
Россия не сможет завершить строительство газопровода лишь в случае введения Штатами новых санкций, считают СМИ.
Мир
25.05.2020
Вторая Сирия. Турция и РФ меняют ход войны в Ливии
Конфликт в Ливии далек от завершения. Эксперты считают, что он может втянуть Анкару и Москву в очередную опосредованную конфронтацию.
Мир
25.05.2020
Транзит газа РФ через Польшу почти упал до нуля
Транзит российского газа по газопроводу Ямал-Европа резко упал из-за снижения спроса потребителей в Европе.
Мир
25.05.2020
В ВОЗ предупредили о втором пике коронавируса
Сокращение прироста новых случаев заражения не означает, что эта тенденция обязательно будет длиться постоянно, объяснил представитель ВОЗ.
Мир
24.05.2020
В областной больнице Харькова вспышка COVID
В целом коронавирусом заразились 20 работников областного медучреждения, среди которых 15 - медсестры.
Мир
23.05.2020
COVID-19: в мире за сутки 110 тысяч заражений
Заразившихся коронавирусной инфекцией стало за сутки больше на 109 536, а умерших – на 5 663.
Мир
21.05.2020
Как коронавирус пошатнул позиции Макрона во Франции
В то время как Макрон продолжает примерять на себя роль политического лидера ЕC, его популярность среди французских избирателей неуклонно снижается. Одна из причин - коронавирус?
Евросоюз обратился к США из-за решения по ВОЗ | СМИ узнали детали санкций США против Nord Stream-2