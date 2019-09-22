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22.09.2019

В РФ отвергли возможность прямой войны с Украиной

Источник: Корреспондент.net

Министр обороны России Сергей Шойгу исключил возможность прямого военного конфликта с Украиной. Об этом он сказал в интервью российскому изданию Московский комсомолец, опубликованном в воскресенье, 22 сентября.

Так, отвечая на вопрос журналиста, существует ли опасность полномасштабного военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, Шойгу ответил, что даже не думает о таком сценарии.

"Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", – сказал Шойгу.

Шойгу назвал украинцев "братским народом", с которым россияне будут жить "в мире и добрососедстве". "Время для этого, я уверен, придет", – отметил он.

Российский министр также рассказал, что его родственники по линии матери – из Украины и здесь похоронен его дед. А сам Шойгу был крещен одном из храмов в городе Кадиевка (бывший Стаханов – ред.), который сейчас контролируют сепаратисты "ЛНР".

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