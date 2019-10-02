02.10.2019
В РФ подтвердили экспорт электричества в Украину
Источник: Корреспондент.net
Украина стала экспортировать электроэнергию из России после 4-летнего перерыва. Об этом в комментарии РИА Новости сообщила компания Интер РАО, которая является российским оператором экспорта и импорта электроэнергии.
Как отмечается, вернуться к импорту Украину заставили якобы проблемы с углем для теплоэлектростанций из-за ситуации на востоке Украины.
"Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате", - заявил представитель Интер РАО.
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