Найти

25.06.2019

В РФ предъявили обвинение троим морякам – адвокат

Источник: Корреспондент.net

Следствие ФСБ России в Москве начало предъявлять обвинение в окончательной редакции захваченным в Черном море украинским военным морякам. 

"Следствие ознакомило нас с результатами назначенной ранее экспертизы, а также предъявило обвинение в окончательной редакции – это ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение государственной границы России)", – сказал Азаматов.

Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет тюремного заключения.

По его словам, украинский моряк, мичман Юрий Будзыло заявил, что "обвинение абсурдное и вину свою он не признает".

"Будзыло напомнил следствию, что он военнопленный, и требует, чтобы к нему и другим морякам применялись положения Третьей Женевской конвенции. Также он отметил, что сегодня последний день, когда Россия должна выполнить решение Международного трибунала по морскому праву", – отметил Азаматов.

Другой адвокат по делу украинских моряков Николай Полозов уточнил, что до 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам.

"Следственные действия расписаны до 9 июля. Пока успели предъявить троим: Евгению Семидоцкому, Богдану Небылице и Юрию Будзыло", – добавил он.

После этого защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.

Ранее СМИ сообщили, что захваченные Россией украинские корабли – буксир Яны Капу, а также катера Никополь и Бердянск – исчезли со стоянки судов Генмол в аннексированной Керчи.

Новости раздела
Мир
25.06.2019
В Японии создали робоутку
Это устройство мутит воду на рисовых полях и не дает сорнякам доступ к солнечному свету, а еще обогащает воду кислородом.
Мир
25.06.2019
В РФ предъявили обвинение троим морякам – адвокат
До 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам, отметил Николай Полозов.
Мир
25.06.2019
Стал известен победитель конкурса на главу таможни
Максим Нефьодов набрал почти 17 баллов и более чем на четыре пункта опередил ближайшего конкурента.
Мир
25.06.2019
Иран откажется от ряда пунктов ядерной сделки
Европейские партнеры по соглашению недостаточно сделали, чтобы спасти этот договор, считают в Тегеране.
Мир
24.06.2019
В Казахстане произошли взрывы на арсенале
Минобороны Казахстана направило к месту происшествия специально созданную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.
Мир
24.06.2019
Признак жизни. На Марсе находят все больше метана
Curiosity нашел на поверхности планеты высокое содержание газа, который могут вырабатывать микроорганизмы.
Мир
24.06.2019
Мир в Палестине. Положения "сделки века" Трампа
Белый дом опубликовал экономическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Мир
24.06.2019
Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
Британский премьер считает, что членство РФ в Ассамблее дает возможность международному сообществу привлечь Россию к ответственности за нарушение прав человека.
Мир
24.06.2019
Коболев ответил Москве на условия по транзиту газа
В Нафтогазе прокомментировали ситуацию вокруг сохранения транзита российского газа по территории Украины.
Мир
23.06.2019
В Чечне стреляли возле резиденции Кадырова
Вооруженные боевики ударили ножом полицейского и выстрелили в него из ружья, один из нападавших убит.
Мир
23.06.2019
В Праге более 250 тысяч митингуют против власти
Некоторые протестующие держат в руках флаги ЕС и Чехии, другие — плакаты с критикой премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.
Мир
22.06.2019
На Гавайях разбился самолет: девять жертв
Двухмоторный самолет King Air упал возле аэродрома Диллингхем. На его борту никто не выжил.
Стал известен победитель конкурса на главу таможни | В Японии создали робоутку