В РФ признали риски для Nord Stream-2 из-за США

Источник: Корреспондент.net

Действия США против проекта Северный поток-2 создают риски для его реализации, заявила в среду, 23 сентября, представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если Соединенные Штаты Америки, одна из крупнейших мировых держав, по целому ряду направлений ведет подрывную работу в отношении реализации этого проекта, это риск или не риск? Это, мне кажется, уже риск, который говорит о том, что Вашингтон, политические силы Соединенных Штатов не жалеют ни средств, ни сил, ни денег... на то, чтобы сделать все от них зависящее по недопущению реализации этого проекта", - сказала Захарова.

По ее словам, кроме причастных к проекту под удар могут попасть страны Европы. Будет нести издержки и свободная конкуренция на мировом уровне, подчеркнула Захарова.