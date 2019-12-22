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22.12.2019

В РФ заявили о новом "препятствии" для обмена

Источник: Корреспондент.net

Для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и неподконтрольными районами Донбасса в Минске появилось "новое препятствие". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире одного из российских телеканалов.

"В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены", - сказал он.

Министр напомнил о существовании списков "подтвержденных" лиц, о местонахождении которых известно.

"Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные - да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", - заявил Лавров.

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