В РФ заявили о новом "препятствии" для обмена

Источник: Корреспондент.net

Для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и неподконтрольными районами Донбасса в Минске появилось "новое препятствие". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире одного из российских телеканалов.

"В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены", - сказал он.

Министр напомнил о существовании списков "подтвержденных" лиц, о местонахождении которых известно.

"Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные - да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", - заявил Лавров.