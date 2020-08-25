25.08.2020
В России курс евро обновил исторический максимум
Источник: Корреспондент.net
В России курс евро во вторник, 25 августа, вырос до 88,91 рубля, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара на максимуме достигал 75,14 рубля.
Позже курсы иностранных валют снизились на 10 копеек.
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