В России курс евро обновил исторический максимум

Мятежные военные в телеобращении к согражданам заявили, что заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны.

"Цепь покаяния" тянется от мемориала жертвам сталинских репрессий в урочище Курапаты до СИЗО на ул. Окрестина, где содержатся задержанные в ходе протестов против итогов выборов.

Глава Мининфраструктуры Криклий обещал, что судно уберут с пляжа ко Дню Независимости. Подрядчик говорит - в лучшем случае в сентябре.

Силовики встретили президента Александра Лукашенко аплодисментами и пообещали быть с ним до конца.

Высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз должен способствовать политической реформе.

Навальный по-прежнему находится в реанимации в состоянии искусственной комы, но серьёзной опасности для его жизни сейчас нет.

На торгах во вторник курс европейской валюты на максимуме почти достиг 89 рублей, что является рекордом.

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