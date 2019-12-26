В России назвали место обмена пленными - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Запланированный на 29 декабря обмен пленными состоится на пункте пропуска Майорск под Горловкой. Об этом в четверг, 26 декабря, пишет Московский комсомолец со ссылкой на источник в минской группе.

"29 декабря, в воскресенье, Украина и представители "народных республик" Донбасса проведут "большой обмен" в рамках договоренностей лидеров стран нормандской четверки, сообщает источник в минской группе. Обмен состоится на КПП Майорск под Горловкой" - говорится в сообщении.

Сообщается, что часть пленных отказывается возвращаться обратно в рамках обмена. А в списках на обмен появились осужденные в Украине за коррупционные преступления жители Киева.

"Затем будет сформулирована окончательная формула (обмена пленными, - ред.). Однако, покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек", - сообщил источник

Также сообщается, что до этого предполагалась обменять порядка 300 человек.