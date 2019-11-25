В России назвали новую дату консультаций по газу

Источник: Корреспондент.net

"[Встреча] потенциально запланирована на пятницу. Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная. Это мы в среду решим", - сказал он.

Как отмечается, Минэнерго РФ позитивно оценивает итоги встречи по транзиту газа через Украину 20 ноября, идет отработка корпоративных документов.

Ранее Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год.

В предложении российской компании указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.