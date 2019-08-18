18.08.2019
В России назвали условие развертывания новых ракет
Источник: Корреспондент.net
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после разрыва Договора о ракетах средней и малой дальности Россия намерена разворачивать новые вооружения только в ответ на действия США.
Шойгу сказал, что Россия готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из договора.
"Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока (у США) не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся (американские ракеты) в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу в интервью Россия-24, сообщает Европейская правда.
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