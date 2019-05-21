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21.05.2019

В России ответили на угрозы США по Nord Stream-2

Источник: Корреспондент.net

В России назвали "негодным политическим инструментом" возможные санкции США в отношении газопровода Северный поток-2. Об этом во вторник, 21 мая, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Наша позиция известна: Северный поток-2 - это абсолютно коммерчески обоснованный проект, который отвечает энергетическим интересам Европы", - говорит дипломат.

При этом заявления о возможных санкциях США в отношении проекта он назвал "негодным политическим инструментом, чтобы США обеспечили себе более выгодные условия для экономической деятельности, а попросту говоря, заставить европейцев покупать более дорогой американский газ".

"В конечном счете все зависит от того, насколько сами европейцы смогут занять позицию, которая, прежде всего, отвечает их интересам, а не геополитическим конституциям, которые на сегодняшний день множатся в головах людей в Вашингтоне", - отметил замглавы МИД РФ.

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