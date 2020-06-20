20.06.2020
В России уже больше восьми тысяч жертв пандемии
Источник: Корреспондент.net
В России за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 умер 161 человек. Общее количество жертв пандемии достигло 8 002. Об этом сообщает оперативный штаб в субботу, 20 июня.
Указано, что за 24 часа в России заразились еще 7 889 человек. В Москве зарегистрировано 1 057 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявили 576 952 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции. По этому показателю страна уверенно занимает третье место в мире.
Также за сутки выздоровели 10 186 человек, из них в Москве – 2 115. За весь период в стране вылечились 334 592 человека.
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