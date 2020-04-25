25.04.2020
В России за сутки почти 6000 случаев коронавируса
Источник: Корреспондент.net
В России за сутки коронавирус выявили у 5966 человек, что является новым суточным рекордом, сообщает оперативный штаб в субботу, 25 апреля.
Всего в стране уже 74 588 случаев заболевания.
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 74 588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человека, за весь период - 6 250. За сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умер 681 человек", - говорится в сообщении. В штабе отметили, что 2 915 (48,9%) новых пациентов не имеют симптомов.
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