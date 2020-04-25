В России за сутки почти 6000 случаев коронавируса

Источник: Корреспондент.net

В России за сутки коронавирус выявили у 5966 человек, что является новым суточным рекордом, сообщает оперативный штаб в субботу, 25 апреля.

Всего в стране уже 74 588 случаев заболевания.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 74 588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человека, за весь период - 6 250. За сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умер 681 человек", - говорится в сообщении. В штабе отметили, что 2 915 (48,9%) новых пациентов не имеют симптомов.