В Ровно выявили вспышку коронавируса в университете
Источник: Корреспондент.net
В Ровенском государственном гуманитарном университете зафиксирована вспышка коронавируса CОVID-19.
Указано, что заразились пять преподавателей, одна студентка, комендант и концертмейстер. Также коронавирусом заболели преподаватель музучилища и воспитатель общежития.
Все больные находятся на амбулаторном лечении. "Контактные" работники уже сдали ПЦР-тесты. Относительно подтвержденных случаев заболевания проводится эпидрасследование.
С начала пандемии в Ровенской области зарегистрировано 13 374 случая заболевания коронавирусом, из них – 177 летальных. Преодолели болезнь 10 617 человек, в том числе, за сутки выписаны 260 жителей области. В настоящее время в больницах Ровенщины в тяжелом состоянии находится каждый четвертый больной COVID-19. Заполненность коек больными коронавирусом в больницах первой волны – 62%.