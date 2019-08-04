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04.08.2019

В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

Источник: DW

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 4 августа, прошел согласованный митинг в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. На площади Ленина к заявленному началу акции, 14.00 по местному времени, собрались около 1500 человек. Вокруг площади стянуты силы полиции. Правоохранители досматривают всех пришедших на митинг, в частности, просят показать принесенные плакаты. Чтобы люди быстрее проходили на площадь, были открыты дополнительные рамки.

Организатором митинга "За справедливость для женщин, вынужденных обороняться, и за закон о домашнем насилии" выступила "Восьмая инициативная группа", позиционирующая себя как объединение "активисток, которые уже несколько лет проводят в Санкт-Петербурге митинги и акции в поддержку прав женщин". Изначально акция была согласована на 27 июля, но за день до начала организаторам позвонили из правительства и попросили перенести событие на 4 августа, чтобы не мешать празднованию дня ВМФ.

Дело сестер Хачатурян

В июле 2018 года на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Дело вызвало в России огромный общественный резонанс.

В июне 2019 года сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В качестве мотива были приведены многолетние издевательства отца, который применял к дочерям насилие. Сестры отрицают свою вину в рамках данной квалификации и утверждают, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, который причинял им моральные и физические страдания на протяжении длительного времени.

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