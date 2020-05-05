В СБУ назвали число пленных украинцев на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

В плену сепаратистов на Донбассе по состоянию на 30 апреля находятся 214 украинцев. Об этом со ссылкой на данные СБУ сообщает Радио Свобода во вторник, 5 мая.

В СБУ добавили, что список лиц формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 года значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек", - сказано в публикации.