Найти

07.01.2020

В СЦКК отрицают данные ОБСЕ о нарушениях

Источник: Корреспондент.net

Украинская сторона Специального центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) обвинила СММ ОБСЕ в предоставлении недостоверной информацию о якобы нарушениях украинской стороны. 

"В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса", - говорится в сообщении.

По информации СЦКК, размещения указанной военной техники не подпадают под действие Минских соглашений по отводу вооружения.

"Согласно Минским договоренностям отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера.

Новости раздела
Украина
07.01.2020
Обмен пленными: СМИ назвали часть выданных "ЛДНР"
В ходе обмена, который состоялся 29 декабря, Украина передала сепаратистам 124 человека. СМИ узнали имена 44 из них.
Украина
07.01.2020
В общежитии Одессы взорвали гранату
После алкогольного застолья три человека госпитализированы с осколочными ранениями, один мужчина находится в розыске.
Украина
07.01.2020
Пристайко назвал маркеры провала минского процесса
Минским договоренностяс следует искать альтернативу, если в 2020 году не будут осуществлены две инициативы по Донбассу, считает министр.
Украина
07.01.2020
В СЦКК отрицают данные ОБСЕ о нарушениях
Мониторинговая миссия ОБСЕ предоставляет недостовереную информацию о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей, заявили украинские представители СЦКК.
Украина
06.01.2020
Зеленский провел телефонный разговор с Помпео
Украинский президент и госсекретарь США обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке.
Украина
06.01.2020
Меркель и Путин будут в Москве говорить об Украине
Ситуация на востоке Украины станет одной из тем переговоров в ходе встречи глав России и Германии в Москве.
Украина
06.01.2020
Минэкономики ожидает укрепление гривны в 2020
Глава министерства заявил, что курс будет укрепляться при условии развития экономики и благоприятной ситуации на мировых рынках.
Украина
06.01.2020
Кабмин даст семьям антикризисную помощь
Чтобы помочь семьям в сложных жизненных обстоятельствах, правительство увеличит количество соцработников, внедрит принцип "деньги ходят за человеком", а также введет новый механизм соцвыплат.
Украина
06.01.2020
Один украинский военный был ранен на Донбассе
Сегодня в следствие обстрелов сепаратистов ранение получил один военнослужащий из состава ВСУ.
Украина
06.01.2020
Цена на золото достигла рекордной отметки
Стоимость одной унции золота поднялась до рекордных показателей за семь лет и составила $1,6 тысяч.
Украина
06.01.2020
Украина может отправить в Австралию 200 спасателей
Из-за критической ситуации с пожарами украинское правительство предложило Австралии свою помощь. Спасатели из Украины смогут прибыть в Австралию в течение 24-36 часов.
Украина
05.01.2020
В зоне ООС подорвался грузовик с военными
В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. В штабе предполагают, что военные подорвались на противотанковой мине ТМ-62.
Зеленский провел телефонный разговор с Помпео | Пристайко назвал маркеры провала минского процесса