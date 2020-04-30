В семи областях смертность от COVID выше среднего

Источник: Корреспондент.net

В семи областях Украины превышен средний показатель смертности от коронавируса, сообщает Центр громадського здоров'я України в Facebook.

"Показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в следующих областях (на 30 апреля): Ивано-Франковская (5,8%); Кировоградская (4,6%); Львовская (3,3%); Сумская (3,9%); Хмельницкая (6,1%); Черниговская (8,0%); Полтавская (3,0)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от болезни чаще гибнут мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте старше 50 лет (85%).

"70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение. У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение и т. д." - отметили в центре.

При этом 90% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.