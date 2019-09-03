В Сенате США призвали сохранить помощь Украине

Источник: Корреспондент.net

Сенаторы от обеих партий призвали Белый дом не отказываться от предоставления военной помощи Украине. Соответствующее письмо было направлено в администрацию США во вторник, 3 сентября.

Отмечается, что подписи под документом поставили республиканцы Роб Портман, Рон Джонсон и демократы Джин Шахин, Дик Дурбин, Ричард Блюментал, которые входят в так называемый "Кокус по Украине".

"Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины, а также постоянную поддержку и одобрение со стороны Конгресса США, который выделил эти средства. Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства (на военную помощь Украине)", − указано в письме, текст которого опубликован на сайте сенатора Портмана.