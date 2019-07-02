В штабе ООС рассказали о пользе разведения сил

Источник: Корреспондент.net

Заместитель командующего штабом операции Объединенных сил на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь заверил, что украинские военные не отошли с позиций вблизи Станицы Луганской, где состоялось разведения сил, а улучшили их.

"Мы улучшили в определенном смысле и заняли позиции, скажем так, более подготовленные. В том числе, возможностями противодействия артиллерии сепаратистов, противотанковых ракетных комплексов, как это было, например, сегодня с санитарным автомобилем", – рассказал Бондарь.

Он также отметил, что вместе с тем, удалось заставить боевиков существенно изменить позиции. "Мы заставили боевиков отступить с нашего берега и реально отойти на 1500-1600 метров от тех позиций, на которых они находились", - подчеркнул заместитель командующего штабом ООС.