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26.10.2019

В штабе ООС высказались о ситуации в Золотом

Источник: Корреспондент.net

В штабе ООС заявили, что добровольцы, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом Луганской области, находятся там с оружием нелегально. Соответствующее сообщение опубликовал пресс-центр штаба в субботу, 26 октября.

В пресс-центре напомнили, что Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое, сегодня пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако, сообщают в ООС, они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины (ВСУ), уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, в законе про ООС четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием. В частности, люди, которые общались Зеленским, не относятся ни к одной из следующих категорий и находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный закон, чему предоставляется должная правовая оценка.

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